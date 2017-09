Täna viis aastat tagasi mõrvati Prantsuse Alpides Annecy järve lähistel neli inimest. Ohvriteks olid ühe perekonna kolm liiget ning jalgrattur. Ühe hukkunu vend teatab aastaid hiljem kahetsusega, et juhtunu uurimises pole arenguid olnud.

Mõrvatuteks osutusid Briti-Iraagi päritolu pereisa Saad al-Hilli, tema abikaasa Iqbal ning viimase ema, Suhaila al-Allaf. Autos, kus surnukehad lebasid, viibisid ka peretütred, kes pääsesid õnneks eluga. Toona 4aastane Zeena al-Hilli leiti oma ema surnukeha alt, kus ta oli lamanud 8 tundi. Tema 7aastane õde oli leidmise hetkel raskes seisundis - last oli nii tulistatud kui pekstud. Sündmuspaiga lähedalt leiti ka prantslasest jalgratturi Sylvain Mollier' surnukeha.

Mõrvatud pereisa (Repro)

Saadi vend Zaid ütleb täna, et uurimises pole mingit progressi toimunud. „Uurimine on olnud totaalne läbikukkumine,“ ütles ta Prantsuse ametnikke sarjates. „Nad süüdistasid perekonda, mida nad tõestada ei suuda,“ lisas Zaid.

2013. aastal vahistas Surrey politsei Zaidi, öeldes, et see on osa uurimisest. Hiljem mees süütõendite puudumisel vabastati. Vimati kohtus Zaid Prantsuse uurijatega 2015. aastal, kuid kokkusaamine jäänud äärmiselt põgusaks.

Prantsuse peaprokuröri Veronique Dizot' sõnul selgitati küll välja mõrvarelvade tehnilised omadused, kuid ei suudetud tuvastada nende omanikku või omanikke. Seega puuduvad juhtumis jätkuvalt potentsiaalsed kahtlusalused. Prokurör ütles BBC-le, et antud toimik on olnud kõige keerulisem juhtum, millega ta on kokku puutunud.

2012. aasta 8. septembril tehtud foto sündmuspaigalt (AFP / Scanpix)

Tüdrukutel läheb hästi

Mõrvatud Saadi ja Iqbali tütardele on pärast tragöödiat antud uued identiteedid. „Tüdrukutel on kõik hästi,“ kinnitab laste onu BBC-le, lisades, et omab nendega kontakti.

Lootus kadunud

„Ma ei usu, et Prantsuse võimud on olnud ausad ja me ei usalda neid ja meil pole neisse ka usku,“ ütles venna kaotanud Zaid viimaks. „Viis aastat on möödas ning ma usun, et me ei saa mitte kunagi teada, mis juhtus,“ lisas ta.

Palju erinevaid spekulatsioone

Seoses mõrvamüsteeriumiga on aastate jooksul välja käidud mitmeid erinevaid versioone. Kõigest kuu pärast juhtunut kirjutas meedia, et kui algselt peeti ühe perekonna kolme liikme tapmise põhjuseks kahe venna pärandusvaidlust ja neljandana tapetud jalgratturit juhuslikuks ohvriks, siis tegelikkus olevat kõik hoopis vastupidi: mõrvar jahtis jalgratturit ja pereliikmed tapeti kui soovimatud tunnistajad.

Umbes samal ajal teatati, et Iraagi omaaegne diktaator Saddam Hussein pani Šveitsi panka miljoneid eurosid Prantsuse Alpides mõrvatud briti inseneri Saad al-Hilli isa arvele. Saksamaa julgeolekuteenistus BND vastas väljaande Le Monde pärimistele toona nõnda: „Me ei kommenteeri käsilolevaid operatsioone!“