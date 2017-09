Sinu riidekapis pole enam ruumi? Pole kohta, kuhu panna eest ära suve- või talveriided? Sul on palju kingi, kuid pole kohta nende hoidmiseks? Tolmu koguvad kohvrid keldris ei ole just kõige ahvatlevam lahendus? Saksa kvaliteetmajapidamistoodete tootja Leifheit uus Combi süsteem on suurepärane lahendus kaosele Sinu garderoobis!

Tegemist on kõrge kvaliteediga organiseeritud hoiustamisega, kus tooteid on võimalik kombineerida ja laiendada igal soovitud viisil. Lisaks on see täpselt Sinu koduga kohandatav!

Kõiki tooteid saab kokku panna ja uuesti lahti võtta väga kiiresti, nii saab neid kasutada täpselt sel hetkel ja seal, kus neid vaja on.

Leifheit Combi süsteemi sari on väga kõrge kvaliteediga, stiilsest mitmekihilisest tihedalt kootud kangast, mis on:

- hingav

- rebenemiskindel

- lõhnu neutraliseeriv

- väga kergesti puhastatava pealispinnaga

Kvaliteedilubadus: meie tooted kestavad kindlasti kauem kui vaid ühe hooaja, seega anname neil kolmeaastase garantii.

Riidekapp sobib riiete kaitsmiseks tolmu eest magamistoas, lastetoas, pööningul, koridoris või kasvõi reisil. Ideaalne lahendus hooajaliste rõivaste mugavaks hoidmiseks. Aseta oma suve- või talveriided, matkavarustus, rannarõivad, kleidid, püksid, jalatsid ja muud aksessuaarid mugavalt eest ära. Kapil on kõrge kvaliteediga tõmblukud, tänu millele on seda lihtne avada ja sulgeda ning samuti kõrge kvaliteediga sisemine materjal. Kapp on vastupidav, stabiilne, elegantne, võtab vähe ruumi.

Lisaks on kapil 16 välist külgmist taskut, kuhu on hea panna sokid, sallid, vööd või muud aksessuaarid. Eriti tugev raam on koos riiete riputustoruga varustatud tugevdatud ühendustega. Lisaks saad mugavalt kapi sisemist ruumi ümber organiseerida, kui soetad juurde Leifheit Combi rippriiuli, suuremaid või väiksemaid garderoobikaste, jalatsiriiuli või ka riiete riputuskotte. Garderoobi on mugav ja lihtne kiiresti kokku panna, kui seda ei ole hooajaliselt tarvis kasutada.

Madal ja käepärane voodialune kast loob säilitamiskoha, mida enne polnud! 15cm kõrgune kast sobib pea igasse voodialusesse või ka garderoobi peale asetamiseks. See on ideaalne hooajaliste riiete nagu kampsunid, särgid, püksid, voodipesu hoidmiseks. Kast kaitseb riideid tolmu, koide, niiskuse, mustuse eest. Tugevdatud küljed annavad ka täiendava stabiilsuse kastile. Kastil on mugavad käepidemed, mis võimaldavad seda voodist eemale tõmmata. Kasti kaas on valmistatud läbipaistvast materjalist, mistõttu saab kiiresti ja lihtsalt hea ülevaate kasti sisust.

Leifheiti vaakumkott annab ideaalse usaldusväärse kaitse pikemaks ajaks tolmu, koide, lõhnade, niiskuse ja mustuse eest. Hoia kotte keldris, garderoobis, pööningul, voodi või kapi all – kotid kaitsevad Sinu suuremaid riideesemeid või tekke, patju välistest mõjutajatest. Värskelt pestud tekstiilid säilitavad oma värske ja meeldiva aroomi. See võimaldab järgmise hooaja tulles neid mugavalt kohe kasutada. Kotti on mugav kasutada: lihtsalt paigalda riietusese kotti, sulge kott ja eemalda õhk tavalise tolmuimeja abil. Nii hoiate kokku hoiuruumi, sest õhu eemaldamine kotist vähendab ruumi kasutust 75% võrra. See tähendab, et saad oma kapis või voodis veel enam muid asju soovi korral ladustada.

Combi süsteemi kuuluvad tooted: riidest mobiilne riidekapp, jalatsiriiul, riputatavad taskud, rippriiul, riiete kaitsekotid lühematele ja pikematele riideesemetele, suuremad ja väikesed voodialused hoiukastid, garderoobikastid, vaakumkotid.

Kogu tootevalik on saadaval Hansapostis ja ON24 lehekülgedel.

Maaletooja Ursus OÜ