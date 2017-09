Kui mullu mais tuli ilmsiks Ozzy Osbourne'i salasuhe Los Angelese juuksuriga, ähvardas abikaasa Sharon ta maha jätta. 64aastane Sharon andis küll rokkarile andeks ning nende kauane liit jäi püsima, kuid nüüd tunnistab ta, et on pidanud ühise elu jooksul paljugi alla neelama.

Rokimatriarh annab mõista, et tema mees võis süttida iga seelikukandja peale. „Põhimõtteliselt on lugu nii, et kui oled naine ja teed Ozzyle seljamassaži või kärutad talle toitu ette, siis Issand aidaku sind!“