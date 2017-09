Monaco vürst Albert ja vürstinna Charlene osalesid 1. sepembril kogu perega traditsioonilisel suvelõpupeol.

Endine olümpiaujuja Charlene, kelle juukselõikus on tavaliselt olnud ühilühike, demonstreeris uut, ühtaegu naiselikku ja sportlikku soengut.

Monaco vürstipaari kahe-aastased kaksikud Jacques ja Gabriella on aga tormiliselt kasvanud, märgib Ilta-Sanomat. Kuna lapsed olid ühtmoodi riides ning troonipärija Jacques'il on poisi kohta üsnad pikad juuksed, polnud neil kerge vahet teha. Vend on aga oma kaksikõest märksa pikem.