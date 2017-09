Ameerika Playboy modell kinnitab, et tema tagumiku saamiseks tuleb teha iga päev kaks tundi kükitrenni, kirjutab The Sun.

Ta suhtub oma tagumiku eest hoolitsemisse väga tõsiselt. Jeni tunnistab, et treenib vähemalt viiel päeval nädalas, kuid harvad pole ka korrad, mil mõni päev tuleb trenni teha suisa kaks korda päevas.

Hommikul sööb Jeni kaks muna singiga, millele järgneb vahepala proteiinipulbriga valmistatud pudru näol. Järgmised kolm einet valmivad tuunikalakonservidest, lihast, kanast või lõhefileest. Lisaks riis, salat ja kindlasti ka avokaado.

Ainult toidust kannikate kergitamiseks ei piisa. Nii rahmeldab näitsik jõusaalis ja tõstab raskusi, teeb kükke ja poksib jne.

29-aastane naine on veendunud, et kuigi tagumikkude iludusvõistlust võita ei ole lihtne, siis on tal selleks oma pepuga päris hea võimalus.