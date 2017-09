„Oleme elanud lahus juba mõnda aega ja me ei näe selles midagi halba ega imelikku, lähedased on mõistvad,“ tunnistab näitleja Juss Haasma Elu24-le, et tema ja elukaaslase Anni teed on lahku läinud.

Elu24 sai vihje, et Juss Haasma ning tema elukaaslase Ann Vilgatsi suhe on saanud punkti ning mees kinnitab seda portaalile. Jussi ja Anni peres kasvab kaks tütart – tänavu kooliteed alustanud Miia ning mullu veebruaris sündinud Madli.

Aastal 2011 rääkis Juss Kroonikale antud intervjuus, et nad kohtusid Anniga lasteaias. „Meie taaskohtumine leidis aset üle kahekümne aasta hiljem. Oli kuum suveõhtu ja lauluväljakul esines Franz Ferdinand. Osa inimesi otsib oma teist poolt terve elu, mina olen ta leidnud!“ rääkis mees siis.

Tundub, et tänavune aasta ei ole eraelus Jussile just eriti armuline. Märtsis paljastas mees „Ringvaate“ saatejuht Marko Reikopile, et käis Tais reisil ning sattus seal liiklusõnnetusse, mis tekitas talle koljuluumurru ning jättis suure näoarmi ülejäänud eluks. Juss sõitis mootorrattaga teelt välja ning veetis viis päeva haiglas. “Kui sa saad sellise koljuluumurru, siis ta pühib ära su teadvusest mingid asjad ja pärast seda oli kõik unenäoline. Sõitsin teelt välja mootorrattaga, kõige lihtsamalt öeldud,” selgitas ta.

Õnnetusest ei mäletanud ta kõike – mees teadis, et ehmus millegi peale ning mäletas, et ta soovis millegi eest põgeneda. Haiglas ütles ta arstidele, et teda visati millegagi. „Mu sõber sõitis minust veidi eespool, pimedal tänaval, kus kedagi nagu ei olnud. See ei ole esimene kord kui ma tee peal kummuli olen kukkunud, eelmine kord ka.“ Juss tunnistas, et selle hetkeni tundis ta, et on see inimene, kellega ei juhtu midagi. Mehel aga vedas meeletult ning arstidki olid üllatunud. Juss tunnistas, et selline laks paneb psühholoogia proovile ning tema jaoks on sõidud kaherattalistega igaveseks tehtud.