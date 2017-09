Eilses ETV saates „Ringvaade“ esitas Koit Toome miljoneid hullutanud loost „Despacito“ eestikeelse variandi.

Koit Toome selgitas, et mingil hetkel tekkis tal tunne, et iga kord, kui ta autos raadio tööle paneb, tuleb sealt alati „Despacito“. „Ma arvasin, et ilmselt sellest tuleb üks korralik suvehitt, aga et selline lugu, mis isegi „Gangnam Style'i“ troonil lükkab, on uskumatu,“ kinnitas ta ja sõnas, et tegemist on väga rütmika ja kaasakiskuva looga, kirjutab Menu.

„Selles loos on mingi asi, mis meeldib kõigile, lapsed lähevad näiteks täiesti hulluks selle peale,“ ütles ta ja nentis, et õnneks ei tea lapsed, millest need sõnad räägivad.