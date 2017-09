Kui oled ületanud 40. eluaasta künnise, siis oled ehk märganud, et energia kipub kiiremini kaduma. Võibolla on ka vöökohale kogunenud mõned lisasentimeetrid, kuigi toitumine ei ole muutunud. Et püsida ka edaspidi terve ja vormis, siis tuleks oma menüüs mõned korrektuurid teha.

Sa ei kujuta endale midagi ette, vaid selles eas ainevahetus aeglustub ja langeb ka östrogeenitase, mistõttu vajad mõningaid muudatusi, et püsida terve ja heas vormis, kirjutab prevention.com.

10 lihtsat muudatust sinu menüüs, mis aitavad sul nende muutustega võidelda: