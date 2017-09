Maailma Majandusfoorum avaldas raporti riikidest, kus on turistidel kõige ohutum viibida. Nimekirja, kus oli esindatud 136 riiki, troonis meie naaberriik Soome.

Šveitsi mittetulundusfond avaldab raporti iga kahe aasta tagant, vahendab travelfree.info. Arvesse võetakse seda, kuidas on riikidel läinud erinevates kategooriates. Pingerea peamised kriteeriumid olid riigi terrorismioht ning kuidas on see mõjutanud majandust.

Turistide üks meelispaiku Soomes on Rovaniemi (AFP / Scanpix)

Teisel kohal on tabelis Araabia Ühendemiraadid, kolmandal aga Island.

Rõõmuga tõdeme, et turvaline riik on ka Eesti, mis asub 15. kohal. Meist eespool (14. kohal) on Austria ning 16. Rootsi.

Turistide suured lemmikud Egiptus ja Hispaania asuvad vastavalt 130. ja 18. kohal.

On aga üpris üllatav, et fondi raportis on ka sellised riigid nagu Suurbritannia ja USA. Neist esimene asetseb 78. kohal, teine 84. kohal.

Lisaks turvalisusele hindas majandusfoorum ka turistisõbralikkust. Selles pingereas olid esikolmikus Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa.