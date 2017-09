Täna jätkub altkäemaksu võtmises süüdistatava Edgar Savisaare kohtuasi. Istungil on kava järgi plaanis kuulata tunnistajaid, kelle hulka kuuluvad Kirsti Jahilo, Urmas Sõõrumaa poeg Tõnis Sõõrumaa, Savisaare naabrid Are ja Maiga Niilikse ning Galina Krivorutško.

Tunnistajapinki astus Kirsti Jahilo

Tunnistaja tunneb Savisaart seoses tema lasteraamatusse illustratsioonide tegemisega 2014. aastal. Raamat anti välja 2014. aasta detsembris.

Leping tehti Jahilo ette võtte Sulg ja Kaabu OÜ kaudu ja illustreerija aitas ka raamatu trükkimisel kaasa. Raamatu jaoks piltide tegemisel kohtus Jahilo Savisaarega umbes 3-4 korral.

Kirsti Jahilo (Martin Ahven)

Töö eest tasumine pidi olema otse Jahilo ettevõtte arvele. Edgar Savisaart esindava Fixor Holdingu eest suhtles Erki Savisaar. Jahilo ei tea, miks oli lepingu teiseks pooleks just Fixor Holding samuti ei osanud Jahilo raamatumüügi tulu kohta midagi öelda.

Tunnistajapinki astub Savisaare naabrimees Aare Niilikse

Naabrimees tegi oma abikaasa Maiga Niiliksega Savisaare heaks erinevaid töid ja prokuratuuri andmetel on ka neil sarnaselt Siret Kotka-Repinskile ja Moonika Batrakovale kulud ametlikest tuludest suuremad.

Niiliksed. (Martin Ahven)

Aare Niilikse seletas, et oli Fixor Holdinguga seotud ja sai sealt pangaülekannetega väikseid summasid. Niilikse otseseks ülemuseks oli Fixor Holdingu juht Erki Savisaar.

Aare Niilikse tunnistas, et on Savisaare Hundisilma talus ka töid teinud. Niilikse on enda sõnul mees, kes teeb kõiki neid töid mis vajavad tegemist.

Aare Niilikse (Martin Ahven)

Tunnistusi annab Aare Niilikse abikaasa Maiga Niilikse

Maiga Niilikse tunnistab, et aitas Hundisilma talus kodutööde tegemisel. Ta oli selle eest saanud ka tasu. Kui palju, seda ta täpselt ei mäletanud, nimetas vaid numbriks umbes 200 eurot kuus.

Ta oli Savisaare jaoks koduseid töid tehes olnud ametlikult tööl. Maiga Niilikse sõnul sattus ta Hundisilmale tööd tegema osaühing Karia kaudu. Karias suhtles ta ettevõtte juhatuse liikme Ülle Johansoniga, kes toona Vilja Savisaarega läbi käis.

Maiga Niilikse tunnistusi andmas. (Martin Ahven)

Pärast seda kui Maiga Niilikse Hundisilmalt tööd tegemast lahkus, siis jäi tema abikaasa Aare Niilikse veel sinna Fixor Holdinguga tööle.

Kohtu ees annab tunnistusi Urmas Sõõrumaa poeg Tõnis Sõõrumaa



Sõõrumaa sõnul ei saa neid Savisaarega tuttavateks pidada, kuna nad on vaid paar korda kohtunud. Savisaar üüris Tallinnas Rotermannis asuvat Sõõrumaa korterit. Mehed viis kokku Tõnis Sõõrumaa isa Urmas Sõõrumaa.

Korteri eest arveldamine käis sularahas(see oli ka lepinguga paika pandud) ja vahendajaks oli Priit Põld, kes raha Sõõrumaale tõi. Põld olevat Sõõrumaa sõnul Savisaarega juba aastaid tuttav ja jäi just sellepärast vahendajaks. Sõõrumaa eeldas, et raha tuli Savisaarelt, aga seda kinnitada ta ei saa. Sõõrumaa ei teadnud ka seda, miks Savisaar sularahas maksis.

Tõnis Sõõrumaa (Martin Ahven)

Tunnistajapingis on Savisaare naabrinaine ja keskerakonna liige Galina Krivorutško