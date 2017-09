See oli 45 aastat tagasi ööl vastu 5. septembrit, kui kaheksa dressides ja spordikottidega meest ületas olümpiaküla paarimeetrise aia. Järgnesid automaadivalangud, elu eest põgenemised ja ennastsalgav puuviljanoaga vastuhakk. Taasavaldame loo, mille kirjutasime 20.09.2007.

Ja mängud jätkuvad tänaseni, ehkki juba ammu suurte militaarjõudude kaitse all.

Juba olümpiaküla lahingus hukkus kolm meest

Ööl vastu 5. septembrit ületas kaheksa dressides ja spordikottidega meest olümpiaküla paarimeetrise aia. Arvestus oli täpne – üks valvureist küll märkas kampa, ent lõi käega: ju jõudsid režiimirikkujad koju... Sportlased olid sellist teed varemgi kasutanud. Ning hiljem meenutati, et Iisraeli delegatsiooni juht Shmuel Lalkin oli veel enne olümpiat avaldanud pahameelt, et olümpiakülas pole professionaalseid relvastatud valvureid.

Nüüd olid Iisraeli sportlased veetnud õhtu teatris, vaadates "Viiuldajat katusel". Tagasiteel palus Lalkini 13aastane poeg isalt luba ööbida tõstjate ruumides, kuid ei saanud seda...

Aiaületajad liikusid James Connoly nimelisele tänavale ning tõmbasid Iisraeli, Uruguai ja Hongkongi atleetide käsutuses oleva maja nr. 31 ees maskid pähe ning püstolid ja automaadid vinna. Nad sisenesid varastatud võtmetega – hiljem selgus, et mõned bande liikmed olid töötanud olümpiakülas – majja.

Veidi enne viit kõlasid lasud. Iisraeli tõstjad ja maadlejad avaldasid paljakäsi ja puuviljanugadega visa vastupanu, isegi tappes ühe terroristi. Kes sai, viskus aknaid purustades tänavale. Võitluses hukkusid maadlustreener Moshe Weinberg ja tõstja Joseph Romaro, ent üheksa Iisraeli meest võeti pantvangi. Nad pandi üksteise külge seotutena vooditele istuma, nende jalge ette jäeti hoiatuseks vedelema Romaro surnukeha.

"Meile ei tähenda midagi raha ega meie enda elu."

Mõne tunniga olid terroristid end kindlustanud ja alustasid läbirääkimisi. Aknast visati välja kiri, et Iisraeli sportlased on organisatsiooni Must September pantvangid seni, kuni Iisraeli vanglatest vabastatakse paarsada Palestiina võitlejat.

Ultimaatumi täitmise tähtaega pikendati algul kella 12-lt 13ni ja seejärel 17ni, kusjuures viimasele kellaajale lisati ähvardus: sealtpeale lastakse iga kahe tunni tagant üks pantvang maha.

Connolly 31 piirati soomustransportööridega ja kuulikindlates vestides politseinikega, ümberkaudsetele katustele paigutati sportlasteks maskeeritud snaiprid.

Kuid läbirääkimistel polnud edu. Must September ei soostunud pantvange vabastama ühegi rahasumma eest: "Meile ei tähenda midagi raha ega meie enda elu." Ka ei võetud vastu kõrgete Saksa riigiametnike pakkumist end sportlaste asemele pantvangiks tulla.

Samas lükkasid sakslased tagasi Iisraeli soovi saata kohale selliste olukordade lahendamise spetsialiste.

Kell 15.40 võtsid ROK ja korralduskomitee vastu otsuse olümpiamängud katkestada.

Hilisõhtuks olid pantvangid siiski elus ja Saksa FV valitsus jõudnud terroristidega kokkuleppele, et nood sõidavad koos pantvangidega kahel helikopteril olümpiakülast NATO baasi, Fürstenfeldbruchi lennuväljale, ning istuvad seal ümber Boeingule, mis viib nad soovikohasesse Araabia riiki.

Veresaun NATO baasis, Fürstenfeldbruchi lennuväljal

Öösel kell üks levis olümpiakülas ja -linnas teade, et pantvangid on vabastatud. See oli ekslik.

Kell 2.50 taipasid terroristid, et politsei valmistub rünnakuks. Nad lasid üheksa pantvangiga helikopteri õhku. Alanud tulevahetuses jätsid elu üks politseinik ja kolm terroristi. Kolm putku pannud terroristi võeti peagi vahi alla.

Iisraeli delegatsioon, kaotanud kolm tõstjat, kaks maadlejat, ühe vehkleja, kolm treenerit ja kaks kohtunikku, lahkus olümpialt. Samuti talitasid Egiptus, Holland, Norra ja Filipiinid.