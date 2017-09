Liikluspolitseinikul õnnestub suurte raskustega üks auto peatada. "Kas te peatumismärguannet ei näinud?" küsib ta juhilt vihaselt.

"Ei," vastab juht.

"Ja vilet te ka ei kuulnud?"

"Ei."

"Ega ka seda, kui ma teie peale röökisin?"

"Ei."

"Noh, sel juhul on mul vist parem koju minna," arvab politseinik. "Tundub, et mind ei panda siin just eriti tähele."