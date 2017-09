Tõeliselt stiilsed ja nooruslikud näitlejannad paljastasid oma kumerused pesureklaamis.

Hoolimata sellest, et Julianne Moore on 56-aastane ja Liv Tyler 40 - nad mõlemad näevad ihu paljastavas Triumphi pesureklaamis välja jumalikud, vahendab The Sun.

Sensatsioonilised fotod on kaunitaridest teinud moefotograaf Rankin.

Enesekindlad, kelmikad ja kadestamisväärselt ilusad, nende naiste puhul ei mängi vanus mingit rolli!

Vaata nooruslikke näitlejannasid SIIT!