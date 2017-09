Välisminister Sven Mikser osales eile Londonis Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) kohtumisel Ühendkuningriigi välisministri Boris Johnsoniga. Kohtumine keskendus regionaalsele ja globaalsele julgeolekule, kõne all oli ka atlandiülene koostöö, olukord Lähis-Idas ja idapartnerlus.

Välisminister Sven Mikser tänas Boris Johnsonit Ühendkuningriigi panuse eest NATO liitlaste suurendatud kohalolekusse (eFP), mis aitab Balti piirkonda stabiilsena hoida. „Ühendkuningriigi roll Eestis paikneva NATO eFP lahingugrupi juhtriigina on meie julgeoleku tõstnud uuele tasemele ning oluliselt kaasa aidanud stabiilsuse tagamisele Läänemere piirkonnas,“ sõnas Mikser.

Välisminister rõhutas, et NATO kohandumine peab jätkuma ning atlandiülene side ja USA sõjaline kohalolek meie regioonis, samuti kaitsekulude tõstmine, on jätkuvalt olulised. „Euroopa Liidu ja NATO koostöö on olulisem kui kunagi varem,“ kinnitas Mikser.

Kohtumisel vahetati mõtteid ka ÜRO Julgeolekunõukogus toimuvast, sealhulgas Põhja-Korea teemal.