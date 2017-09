Viru keskuse Tammsaare pargi pool asuvate uste juures leiti mehe surnukeha. Kui alguses arvati, et mees magab, siis kiirabi lähemal vaatlusel selgus, et mees on surnud.

Mehe kehal puudusid vägivallatunnused, täpsustas Põhja prefektuuri valvepressiesindaja. Tegemist oli kindla elukohata isikuga ning oma roll võis antud juhul olla nii alkoholil kui ka üsna jahedaks muutunud septembrikuu öödel.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.