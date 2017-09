Niipea kui prints William ja tema abikaasa Catherine teatasid kolmanda lapse ootusest, algas Briti kihlveokontorites käbe panustamine tulevase kuningliku maimukese nime peale.

The Telegraphi teatel usub suur osa kuningapere fänne, et prints George'ile ja printsess Charlotte'ile sünnib õeke, kes saab nimeks Alice. Välja pakutud on ka nimesid Arthur, Victoria, Alexandra, Albert ja Philip.