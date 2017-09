Apteegid kaebasid ravimiameti kohtusse

Sealse rahva palvetest hoolimata on jäänud ravimiamet kindlaks: proviisor või farmatseut olgu apteegis alati kohal. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral ähvardas amet määrata tuhandete eurode suuruse sunniraha. Terve Pere Apteek esindaja Ants Nõmper selgitas, et kaugapteekri lahendus on tavapärane apteegiteenuse osutamine, kus proviisor või farmatseut nõustab klienti videosilla vahendusel ning apteegis kohapeal teeb proviisori või farmatseudi täieliku kontrolli all abistavad toimingud selleks erikoolituse saanud klienditeenindaja. Seejuures apteegi külastaja jaoks on tegu tavapärase apteegiteenusega. Kaugapteekri lahenduse eesmärk on parandada maal ravimite kättesaadavust, tagades seejuures klientidele ka proviisori ja farmatseudi vahetu nõustamise videosilla abil ning ravimite kohese ja kiire kättesaamise.

Ravimiametile enim muret tekitav asjaolu, et kaugapteekri lahendusega ulatab ravimi füüsiliselt apteegikülastajale klienditeenindaja, mitte aga proviisor ega farmatseut, on tavapärane ka suurtes selveapteekides ega ole keelatud, märkis Nõmper. Kaugapteekri lahendusega saab apteegikülastaja igal juhul enne ostu sooritamist proviisori või farmatseudi nõustamise videosilla abil, mistõttu ei jää apteegikülastaja kaugapteekri lahenduse korral mitte millestki ilma.