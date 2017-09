Maanteeamet tahab korruptsiooni vähendamiseks seada ülevaatuspunktidesse kaamerad.

Augusti lõpus määrati tingimisi vanglakaristus neljale mehele, kes võltsisid Pärnus dokumente ja lasid autosid altkäemaksu eest tehnoülevaatusest läbi. Kokku oli viimase aasta jooksul üle Eesti kohtu all 12 tehnoülevaatajat, kes võtsid ligikaudu 150 autoomaniku käest althõlma raha vastu ja võltsisid dokumente. Korruptiivsed ülevaatuspunktid leidis politsei suuresti tänu saabunud vihjetele ja kogutud informatsioonile.

Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul oli see ameti jaoks väga alarmeeriv, et politsei tabas korruptiivsed ülevaatajad, sest vahepeal oli tekkinud tunne, et tehnoülevaatuste olukord on Eestis palju parem.

