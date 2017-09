Arvan, et see võiks olla kolmas-neljas, sest viimased 10-15 aastat on olnud päris põnevaid aegu. Aga viis-kuus elu on mul veel ees, nii et aega on küll.

“Suvestuudios" käis külas üks omapärane mees, kes on öelnud, et tahaks ära elada päris mitu elu ja selleks on Jesper Parve.

Ma pole numbrites kinni, vaid olen öelnud, et ühest elueast täiesti piisab. Kui sa suudad need asjad ära teha, mis oled tahtnud, siis kui aeg tuleb, võid õnnelikuna minna, ei pea kümne küünega hingamisaparaadist kinni hoidma — sinnapoole ma püüangi liikuda.

Mis hoiab Jesperi terava ja kõvana?

Ma olen maailmarändur, tegelenud palju spordiga, andnud välja raamatu ja esimene suurem elumuudatus oli mulle peale sunnitud — kui ma profikorvpalluri karjääri lõpetasin, siis polnudki mul CV-s midagi muud ja ma hakkasin lihtsalt reisima. Siis avastasin, et on teisigi hulle, kes 30. eluaastates pole justkui midagi ära teinud ja sealt sain ma julgust hakata vastu oma kunagise õppejõu sõnadele, et kui mees pole 30 saades midagi saavutanud, siis ta ei saavutagi midagi — seda saab minu hinnangul teha ka 40-tes.

Praegu tunnen ennast õnnelikuna, teen seda, mis mulle meeldib ja minu silmad säravad, kuigi tunnistan, et olnuks ka lihtsamaid teid seda saavutada. Ma pean ennast heas mõttes iga päev tõestama ja see ongi see, mis hoiab mehi terava ja kõvana!

Miks on Eesti ühiskonnas otsekohesus taunitav?

Olen tuntud otsese väljaütlejana, mis on toonud mulle ohtralt austajaid ja samas kritiseerijaid. Ise arvan, et kriitikas on oma osa 50 okupatsiooniaastal, mil ei saanud välja öelda kõike, mida mõeldi, inimesed pole veel harjunud otsese ütlemisega, aga õnneks on see juba rööbastesse minemas. Kõik läheb järjest lihtsamaks ja vabamaks, alates toidust ja lõpetades väljaütlemistega.

Kuidas peaks siis eesti mees käituma?

Mehed peaks võtma julguse teha elus suuri otsuseid.

Sul on käsil uue raamatu kirjutamine meeste väest, mida soovitad lugeda ka naistel. Aga mida siis eesti naised tahavad?

Oleneb nende emotsioonist. Paljastan saladuse, et kirjutan uut raamatut, selle nimeks tuleb “Mehe vägi”, trükist tuleb see enne talve ja seal ma kirjutangi läbi oma seikluste ja mõtete meheks olemisest. Seda võivad mõistagi lugeda ka naised, et meestest aru saada, kuigi minu arvates pole see lihtne pole.