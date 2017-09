Orkaan Harvey räsis Texase ja Louisiana osariike ning tema järelmõjudki on laastavad. Kuid Ameerika ei saa hingegi tõmmata, sest lähenemas on orkaan Irma. Puerto Ricot, USA-le kuuluvat sõltuvat riiki, on Irma eest juba hoiatatud. Sellegipoolest leidub irvhambaid, kes Facebookis loodavad leida piisavalt osalejaid, et Irmat puhuritega peletada.

„Suunake kõik oma puhurid orkaani poole ja puhuge ta minema!“ Nõnda kõlab Facebooki ürituse ehk eventi pealkiri, mis kutsub kõiki ameeriklasi üles loodusjõuga võitlema. Orkaan Irma on Atlandi ookeanil aga tuure üles võtmas ning ohustab nii Kariibi mere saari kui võib-olla ka USA-d.

Nali naljaks, kuid tegelikult võib ka seda näha märgina sellest, et millegipärast ei võta inimesed naisenimega orkaane ja torme sama tõsiselt kui mehenimega torme. Teadlased on märkinud, et naisenimega orkaanid võivad endaga viia kuni kolm korda rohkem inimelusid - mitte sellepärast, et oleksid võimsamad, vaid just sellepärast, et inimesed ei valmistu nendeks piisavalt või ei põgene nende eest.

Naljaga vastavad ka eurooplased, kes on loonud ürituse, milles eurooplastel palutakse puhurid tööle panna, et Irma tagasi Atlandile saata.