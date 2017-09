Maëlyst nähti viimati 27. augustil Pont-de-Beauvoisinis pulmapeosaalis laste alal. Pulmas oli 180 külalist ning Maëlys oli seal koos vanematega. Ümbruskond on põhjalikult läbi otsitud nii maalt kui veest, kuid tulemusteta.

Üheksa-aastase Maëlys de Araujo DNAd leiti mehe auto armatuurlaualt, kirjutas BBC. Kahtlusaluse advokaadi sõnul tunnistas mees, et tüdruk oli tema autos samal õhtul, kui ta kadunuks jäi, kuid lapse kadumises ta end süüdi ei tunnistanud.

Prantsuse Alpides jäi pulmapeo ajal kadunuks üheksa-aastane tüdruk. Politsei kahtlustab, et lapse röövis 34aastane mees.

Mehe advokaat rääkis, et tema kaitsealuse sõnul tuli tüdruk tema auto tagaistmele koos väikese poisiga, et vaadata, kas mehe koer on auto pakiruumis.