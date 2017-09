Nädalapäevad tagasi möödus aasta tulekahjust, kus Vääna-Jõesuus elav perekond kaotas loetud minutitega oma kodu ja kogu maise vara. Järele jäid vaid usk, lootus ja armastus. Kas sellest piisab, et taas jalgele tõusta?

„Pärast põlengut oleme iga päev siin käinud. Terve selle aasta,“ ohkab koduõuel jalutav Alice, kellel on toonased sündmused veel selgelt meeles. Ta tunnistab, et läheb veel aega, et punasele kukele kodu kaotamine möödanikku jätta. Ent täna pole kurbadeks mõteteks aega: käimas on uue maja sarikapidu.