Viperusest hoolimata ei jäänud kool avamata. Kõnedeks said sõna kooli direktor Hendrik Agur ja abilinnapea Mihhail Kõlvart. Kuigi kohal viibis ka linnapea kohusetäitja Taavi Aas, talle kõnevooru üle ei antud. Sõna said hoopiski õhus hõljunud laulev ingel ja koolimaja uksel seisnud tüdrukutirts. „Tere, minu kallis kool, olen sind juba ammu oodanud,“ ütles tüdruk veidi häbelikult. Seejärel lubati kohalolijad majja.

Koolimajja sisenedes tungis ninna värske värvi lõhn. Kohe võis silmata paberteipi, mis pidi ilmselt hoiatama, et piire selle taga on värskelt värvitud. Koridorides võis kohata veel töömehigi. „Mis teed siin, pane ära!“ käratati ketaslõikuriga ukse kallal toimetanud mehele. Too kadus pärast pragamist nagu vits vette.

TÖÖKAS MEES: Ketaslõikuriga töömees ei lasknud end pidulikust avaüritusest segada. (Martin Ahven)

ETTEVAATUST, VÄRSKE VÄRV! Peauksest sisenejaid tervitasid värvilõhn ja paberteibiga märgistatud piire. (Martin Ahven)

Majas tegemist veel jätkub: mitmesse klassi on paigaldamata nutitahvlid ja mööbel, paiguti on pühkimata tolm. Kooli direktor Hendrik Agur selgitab, et ehitamine on lõppenud ning praegusi viimistlustöid ei saa ehitustöödeks nimetada. „Kui küsitakse, et ei ole valmis ja mis nüüd saab – midagi ei saa. Need kohad, mis on veel lõpetamata, lõpetatakse,“ kinnitab direktor. „Ehitustempo oli muidugi kiire ja hästi ajakriitiline. Ma hindan väga ehitajat, kes pingelises olukorras selle kõigega toime tuli.“

JÄÄB POSITIIVSEKS: Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri sõnul võidakse küll ette heita, et maja pole päris valmis, kuid sellest ei juhtu midagi: lõpetamata pisitööd tehakse ära. (Martin Ahven)

Direktor tunneb uhkust loodud koolikeskkonna üle, kus õpilastele on suurepärased arenguvõimalused. Mööda koolimaja uidates võib näha seintele ja põrandatele kleebitud tarkuseteri, kahe korruse vahelist ronimisseina, poksikotte ja muudki vahvat.

Kuidas on aga lood õppetöö alustamiseks vajaliku kasutusloaga? „See küsimus ei ole minule,“ ütleb Agur. „Ma lihtsalt tean, kas on või ei ole. Seni, kuni ei ole, on teada, et õpilasi siia õppetööks tuua ei saa.“

Mida toob õpilastele järgmine päev? Kas koolitöö algab? „Kui kasutusluba tuleb, hakkab homme [teisipäeva] hommikul siin õppetöö ja kui ei tule, siis tuleb otsus. Täna seda otsust veel ei ole,“ ütleb direktor esmaspäeva lõunal.