“Reedel (1. septembril) tuli minu postkasti e-kiri Harju maakohtust. Imestusega vaatasin, et kohus on teinud saate kohta määruse, et ma ei tohi oma saates näidata lõiku, kus on kujutatud ajalooõpetaja Urmast,” kurtis Katrin Lust eile sotsiaalmeedias. “Võtsin kohe ühendust TV3 advokaadi Ants Nõmperiga, kes oli samuti imestunud, et saade, mis peaks olema esmaspäeval eetris, on kohtu poolt ära keelatud.”

Esmaspäeva õhtul sättisid tuhanded kõmujanulised vaatajad end telerite ette, et veeta õhtu TV3 selle hooaja esimese “Kuuuurija” ehk siis kordumatu Katrin Lusti seltsis. Kanalis nädalaid vändatud reklaami uskudes lubati saates lahti harutada keerukas seksuaalkuritegude võrgustik. Õiguskaitseorganite ja avalikust tähelepanust just mitte meelitatud antikangelaste kiuste suure töö ära teinud saatejuht Lust ootas põnevusega oma loomingu eetrisse minekut, kui…

Esmaspäeva hommikul õnnestus advokaat Nõmperil saavutada reedese kohtumääruse tühistamine. TV3 lepingulise esindaja Nõmperi põhjendus, mis kohut meelt muutma pani, seisnes selles, et Reimo Mets ja tema klient Urmas polnud oma kaebuses välja toonud kõiki asjaolusid. “Näiteks seda, et paar päeva pärast tema kodu külastust andis Urmas meile oma näoga vastulause ja intervjuu, milles on ta selgesti tuvastatav,” kirjutab saatejuht Lust oma läkituses. “Nii et tänane saade oleks peaaegu ära keelatud ja pääsesime üle noatera. Olen meeldivalt üllatunud, et Eesti vabariigis teeb kohus otsuseid – reedel keelab ja esmaspäeval lubab eetrisse.”

VÕIDUKAS: Saatejuht Katrin Lust saavutas, et eilne “Kuuuurija” läks eetrisse kärpimata kujul. (LAURA OKS)

Millised asjaolud kaebuse esitajad Reimo Mets ja Urmas siis kahe silma vahele jätsid?

Harju maakohus leidis, et kuna Urmas on andnud nõusoleku sama saate teises lõigus üles astuda oma näo ja nimega, esitades vastulause ning see avaldatakse tema palvel ka saate Facebooki lehel, siis pole kohtule esitatud kaebuses nõutud saatelõigu keelustamisega võimalik saavutada taotletud eesmärki. Saate kärpimine ei tagaks kohtu hinnangul Urmase isiku laiemale üldsusele tuntuks saamist. Sellest lähtuvalt leidis kohus, et TV3 ja Katrin Lusti määruskaebus tuleb rahuldada ja läinud reedel samas kohtus määratud Reimo Metsa ja saatekangelase hagi osaline tagamine (s.o saate kärpimine) tühistada.

Päris vaeslapse ossa Harju maakohus Reimo Metsa ja tema klienti siiski ei jäta – elame ju õigusriigis. Maakohtu määruse peale, millega rahuldati kuuuurijate määruskaebus, saavad Reimo Mets ja Urmas omakorda esitada 15 päeva jooksul määruskaebuse, kuid mitte hiljem kui viie kuu jooksul alates määruse tegemisest.

“Antud juhul lubati saade eetrisse ning saame hiljem vaielda, kas saade tekitas asjaosalistele kahju,“ lohutab advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper vastaspoolt.