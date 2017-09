Küsides selgitusi, sai Palm hoopis töömeestelt käsu, et tal tuleks maja välistrepp maha lõhkuda. „See kuulub muinsuskaitse alla. Siin peab kõik säilima!“ protestis majaomanik Palm. Ta tõstis kisa, sooviga kaitsta oma tulevast kohvikuäri. Nimelt tahab vanahärra koos tütar Nele Palmiga avada muinsuskaitsealuses majas kohviku koos terrassiga. Kui välisuks jääks bussipaviljoni varju, oleks see ärile halb. „Kes siit läbi poeks?“ viitab Aare-Enn Palm kitsale koridorile, mis jääks välisukse ja selle juurde plaanitud bussipaviljoni vahele.

Tema tütar Nele Palm on samuti rahulolematu: „Bussipeatus on muidugi väga suur pluss, aga kui paviljon panna ukse ette, siis ei ole ju meid näha. Aastaid on ootepaviljon olnud seal puu all [osutab majauksest ligikaudu viie meetri kaugusele], aga nüüd selgitas töödejuhataja, et vanainimesed ei jõua astuda seda kahte sammu.“