Viimased viis aastat poliitikast eemal olnud Keskerakonna asutajaliige Lembit Kaljuvee ei pea Ratase sõnavõttu kahepalgeliseks. „Erakonna põhikiri peaks kehtima kõigile, aga elus on nii, et alati on olemas erandid. Savisaar on erandite erand,“ märgib Kaljuvee. „Kui vaatame ajalugu, siis suurtele, erilistele antakse andeks. See, et Keskerakond suutis erandi teha, ei näita võib-olla väiksust, vaid ehk hoopis suurust. Jüri võib Savisaarele erandi teha, sest see on ka erakonnale kasulik. Kõik, kes usuvad pimesi Edgarit, on temale lõpuni lojaalsed ja seega ka erakonnale.“

Keskerakonna volikogu võttis pühapäeval vastu otsuse, et erakonna vastu kandideerijatel ei ole enam kohta peaministriparteis. Volikogu otsustas need liikmed oma ridadest välja arvata, kuid alles jätta omanimelise valimisliidu looja Edgar Savisaare. Mida arvavad Keskerakonna asutajaliikmed: kas isakesele erandi tegemine on õigustatud?

Kaljuvee ei kiirusta andma hinnanguid, kas Keskerakond tervikuna võidab või kaotab Savisaare valimisliiduga. Selge on see, et kõik püüavad praegu poliitilisel maastikul võimalikult suurt tükki saada.

„Kindlasti ei peaks Keskerakond olema see, kes Edgarile liiga teeb. Teistpidi võiks mõelda nii, et kuna Edgar on erakonna looja ja sellele palju andnud, siis võib ta sellele ka haiget teha. Kahju ei tohi keegi teha,“ arutleb Kaljuvee.

Lembit Kaljuvee (Madis Kallas / Ekspress Meedia)

Siiri Oviir: Savisaart ei saa panna ühele reale Olga Ivanovaga

Keskerakonna endise asutaja, pikaaegse juhatuse liikme ja Euroopa Parlamendi liikme Siiri Oviiri sõnul on erakonnas läbi aegade kehtinud arusaam, et keskerakondlaste kandideerimine on võimalik ainult oma erakonna nimekirjas. „Valimistel on kõik kandideerivad erakonnad ja valimisliidud konkurendid, kes omavahel valija hääle eest võitlevad. Keskerakond tuli ka tänavu välja oma nimekirjaga eri paikkondades, seega oli keskerakondlastel neisse ka pääs. Erakonna nimekirjast mujal kandideerimist eelistanud on minu mäletamist mööda erakonnast välja arvatud,“ räägib Oviir.

Kommenteerides praegust olukorda, kus Keskerakonnale pakub Tallinnas konkurentsi erakonna liige ja endine esimees Edgar Savisaar koos Mõisa-Sõõrumaa nimekirjaga, ütleb Oviir, et ega see poliitikas tavapärane ole. „Mis puudutab aga Keskerakonna volikogu otsust Olga Ivanova ja teiste erakonnast väljaarvamine arutusele võtta, Edgar Savisaart aga sellest säästa, siis mõistan volikogu. Savisaart ei saa panna ühele reale Olga Ivanovaga. Savisaare kunagised teened erakonna ees on mäletamist väärt, arutatud on talle auesimehe nimetuse andmist.“

Kuigi Oviir tõdeb, et talle on Savisaare käitumine viimastel aastatel arusaamatu, mõistab ta Ratase hoiakut endise esimehe suhtes. „Peaministrina peab Ratas seisma ka selle eest, et erakond koos püsiks. See on kompromiss, poliitika aga teadupärast ongi kompromisside kunst," märgib Oviir.

Siiri Oviir (Stanislav Moškov)

Mati Hint: erandi tegemine on põhjendatud

Kui Keskerakonna nimi oli veel Rahva-Keskerakond, omas ajutist liikmekaarti ka emeriitprofessor Mati Hint. Ta on nõus Jüri Ratase mõttega, et Savisaart tuleb erakonnas hoida. „Savisaarel on nii erakordsed teened Eesti vabariigi tekkimises, et temale erandi tegemine on põhjendatud. Aga kas Olga Ivanova välja heitmine parandab erakonna sisekliimat, seda ma ei tea,“ ütleb Hint.

Mati Hint (Teet Malsroos)

Ignar Fjuk: erakonnale ei ole kasulik teha Savisaarest märtrit

Keskerakonna tärkamisel kuulus lühikest aega selle ridadesse arhitekt Ignar Fjuk, kelle hinnangul on Ratas teinud Savisaare osas parima võimaliku valiku. „Eesmärk ei ole olla diktaator, erakond on suur ja keeruline organism. Ratas on üles näidanud mõistmist ja vastutulelikkust ning kui vaja, näidanud väga teravalt, kuidas käitutakse nendega, kes ei mõista oma positsiooni.“

Erakonna volikogu värsket otsust, mille järgi Savisaart ei arvata erakonnast välja, peab Fjuk osaks peenest valimiste-eelsest taktikamängust. „Esitama ei pea küsimusi, mis meile meeldivad või mida meie peame õigeks, vaid lähtuma peab sellest, mis on erakonnale suures plaanis kasulik. Erakonnale ei ole kasulik teha Savisaarest märtrit, mida oleks tema väljaviskamine.“

Ignar Fjuk (Joosep Martinson / Ekspress Meedia)

Olav Anton: see on puhas tõpra käitumine

Riigikogu kahe koosseisu liikmele Olav Antonile meenutab Keskerakonna ja valimisliitudes kandideerida otsustanud liikmete tüli laste sõimu. Ta ütleb Edgar Savisaare käitumise kohta Vana-Rooma vanasõna: „Mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale“.

Anton ütleb: „Minu isiklik arvamus on, et mida Edgar teeb oma valimisliiduga – see on puhas tõpra käitumine. See, kuidas neil valimistel läheb, on miljoni dollari küsimus. Neid muutusi on nii palju, et keegi ei julge seda ennustada – noored on valimas, omavalitsused on suuremad.“

Valimisliidu kohta on Anton kuulnud õelat nalja, et see on Tallinna SMS – Savisaar, Mõis ja Sõõrumaa.

Olav Anton (keskel) (Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia)

Peeter Rahnel: erandi tegemine on arusaadav

Abja vallavanem Peeter Rahnel nõustub volikogu avaldusega, et erakonna vastu kandideerijad ei saa Keskerakonnas jätkata ning nad tuleb erakonnast välja arvata. „Ei saa kandideerida erakonna vastu ja samal ajal rääkida, et kandideerin erakonna poolt. Arusaadav, et erakonna asutajaliikmele Edgar Savisaarele tehakse ses osas erand. Ma ei mõista endise esimehe praegust käitumist. Keskerakonna valimisprogrammi, toetust ja hetkeseisu vaadates on valimisliidu moodustamine arusaamatu.“

Peeter Rahnel (ALDO LUUD)

Viive Kravinski: pooldan volikogu otsust