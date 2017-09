Kanal 2 uudistemagasin „Reporter“ avas täna uue hooaja piduliku saatega, kuhu telesügise saabumise puhul kuulus nii hea seltskond kui ka meeleolukas muusika. Märgilise 13. eetriaasta alguse puhul jõudis täna õhtul eetrisse ka erisaade „Reporteri kuraditosin“.

2004. aastal esimest korda eetrivalgust näinud „Reporter“ on aastatega muutunud saateks, mida vaadates veedavad Eesti elanikud rohkem aega kui ühtki teist telesaadet jälgides. Uuendusi on „Reporter“ telemaastikule toonud mitmeid, märgilisi lugusid on rääkida ka kõikidel saatega seotud inimestel.

Sügishooaja alguse puhul on populaarne uudistemagasin võtnud kokku oma kõige kirkamad ja meeldejäävamad lood, mis jõuavad Kanal 2 ekraanile juba täna kell 21:30 erisaates „Reporteri kuraditosin“. Muuhulgas selgub erisaates, kes on saate pika ajaloo jooksul pidanud pardiks kostümeerituna Riigikogu koridorides ringi uitama, kelle tööülesannete hulka on kuulunud maratoni läbimine ja kui julgeid samme on pidanud uudistekütid astuma, et soovitud intervjuu kätte saada.

Lustlikus erisaates „Reporteri kuraditosin“ meenutavad eredamaid hetki ja pöörasemaid olukordi Jürgen Fogel, Imre Kaas, Olaf Suuder, Hetlin Villak, Jaanus Koort ja paljud teised tipptegijad, kes „Reporteri“ igal õhtul vaatajateni toovad.