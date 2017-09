„Hüpnotisööril“ oli erakordne suvi, mil paljud vabatahtlikud said proovida salapärase hüpnoosi uskumatut mõju, sest Marissa võimetest sattus vaimustusse tuhandeid inimesi. Kuidas on see võimalik, et keegi võib panna kelle iganes tegema mida iganes?

Tänaõhtuses osas, mis algab TV3s kell 21.00, paneb Marissa foobikud oma hirmu unustama!

Viive foobiaks on hammaste pesemine – teda ajab lausa oksele, kui keegi teine hambaid peseb. Lisaks on saates veel Virge, kes kardab ämblikuid, ja Kristiina, kes kardab linde. Kas Sina usud, et oma suurimast hirmust on võimalik hüpnoosi abil vabaneda?