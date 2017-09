EKRE esindaja, erakonna Tallinna linnapea kandidaat Martin Helme ütleb, et nemad on ainus nimekiri, kus on palju uusi ja värskeid tegijaid. "Väga palju on ettevõtjaid, broilereid ei ole," sõnas Martin Helme.

Reformierakondlasi ei hirmuta keskerakondlaste kasvav reiting. Erakonna Tallinna linnapea kandidaat Kristen Michal on arvamusel, et Reformierakond teeb valimistel korraliku tulemuse. "Ma julgeks öelda, et meie meeskond on Tallinnas kõige tugevam nimekiri." Michal avaldas naljatamis lootust, et kui komisjon on nimekirja nn peenhäälestamise lõpetanud, siis on nende kandidaadid endiselt kõik rivis. Kuna erakonnad isikuandmeid kontrollida ei tohi, siis valimiskomisjon kontrollib kandidaadid ise üle ning annab vajadusel võimaluse erakonnal endal parandada.