Juba täna õhtul jõuab TV3 eetrisse Eesti suurim mõistatus, mis on siiani lahendamata! Mida uurisid ja leidsid nõukogude sõjaväelased vene aja lõpul Meriväljalt? Kas tõesti oli tegu ufoga?

Uues müstilises põnevussarjas saabub Meriväljale tööle tütarlaps Karin, et hakata hooldama ratastooli aheldatud kõnevõimetut meest. Ootamatult selgub aga, et Karinil on täita hoopis teistsugune ülesanne ja kõnevõimetu mees oskab tegelikult rääkida! Tegevus toimub tormiliste üheksakümnendate lõpul ja käivitub põnev ja müstiline sündmuste ahel, et lahendada Merivälja mõistatus – kas Karin ja ratastoolis olev Julius suudavad koos lahendada Eestimaad raputanud mõistatuse?

Kes mängivad?