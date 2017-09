Psühhiaatri juurde tuleb ärritatud mees:

"Doktor, ma olen väga mures. Mu naine räägib unes."

"Ja mida ta siis räägib?"

"Ta kordab kogu aeg: "Ei, Jaan, ei!""

"Noh, siis pole asi ju üldse hull."

"Kuidas ei ole? Minu nimi on ju Mart!"

"Ka see ei tähenda midagi. Nii kaua on ju kõik korras, kuni ta "Ei!" ütleb."