Kui Põhja-Korea teleekraanile ilmub pensionil olev uudistelugeja Ri Chun-hee (74, pildil), siis on see märk, et võimudel on edastada oluline või dramaatiline uudis, kirjutab Blick Online.

Vaesest perekonnast pärit Ri Chun-hee asus Põhja-Korea kesktelevisioonis tööle juba 1971. aastal ja tõusis kolm aastat hiljem esidiktoriks, keda võimud praeguseni usaldavad.

Väidetavalt valis näitlejaks õppinud Ri Chun-hee teleuudiseid lugema tollane suur juht Kim Il-sung isiklikult.

Tema lugeda on olnud seni kõik Põhja-Korea olulised uudised, nagu näiteks Kim Il-sungi surm 1994. aastal ja Kim Jon-ili surm 2011. aastal.

2012. aasta jaanuaris saadeti Ri Chun-hee pensionile, kuid kõik tähtsad uudised lastakse endiselt just temal ette lugeda. Nii oli see ka pühapäeval, kui Ri Chun-hee ilmus taas Põhja-Koreas teleekraanile ja teatas melodramaatilise häälega õnnestunud vesinikupommikatsetusest.