Neutraalne Šveits on valmis vahendama Korea kriisikõnelusi, ütles esmaspäeval Šveitsi liidupresident Doris Leuthard (pildil), vahendab Blick Online.

Doris Leuthardi sõnul on aeg küps, et istuda Korea kriisi asjus läbirääkimistelaua taha. Hiina ja USA peavad võtma selleks vastutuse ning Šveits pakub end vahendajarolli, kuulutas president. Doris Leuthardi arvates peaks kõnelused toimuma ministrite tasemel ning just Šveitsis. Tasub meenutada, et Põhja-Korea praegune liider Kim Jong-un on Šveitsi oludega hästi tuttav, sest õppis seal varjunime all aastatel 1998–2000 Berni lähedal Liebefeld Steinhölzli koolis.