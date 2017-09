Kensingtoni palee edastas esmaspäeval rõõmsa sõnumi: prints Williami abikaasa Catherine ehk rahvasuus endiselt Kate Middleton ootab kolmandat last. Britid on õnnejoovastuses, kuid nende armas Kate peab rasket võitlust.

Rasedus on alles esimeses trimestris, kuid hertsoginna oli sunnitud selle teatavaks tegema, sest ta ei saanud tervislikel põhjustel esmaspäevasel avalikul üritusel üles astuda. Avalduses seletatakse, et Catherine kannatab taas kord ägeda iivelduse all, mis piinas teda ka varasemate raseduste ajal ning nõudis lausa haiglaravi.

Alles eelmisel kolmapäeval käis hertsoginna koos oma mehe ja tolle venna prints Harryga Kensingtoni lossi aias vaatamas lilli ja mälestusesemeid, mida leinav rahvas oli Williami ja Harry ema Diana 20. surma-aastapäeva mälestuseks sinna jätnud. Ajakirjandus märgib, et Kate nägi tookord täiesti terve ja särav välja. Kuid nüüd on hertsoginna taandunud koduseinte vahele.

Hertsoginna teatas juba esimesest rasedusest enne kurikuulsa 12 nädala lõppu, sest iivelduse tõttu vajas ta haiglaravi. Kate'i ei kimbutanud vaid hommikune südameläikimine, mida tunnevad raseduse algusjärgus paljud naised. Tal ei püsinud toit üldse sees. Hyperemesis gravidarum 'i tõttu võivad rasedad oksendada mitukümmend korda päevas ning see võib põhjustada vedelikupuudust, lisaks tähtsate toitainete puudust nii emal kui lapsel. Väidetavalt olid Kate'i vaevad teise raseduse ajal veelgi hullemad kui prints George'i (4) oodates. Ka siis teatati Kate'i lapseootuselt varakult ning seletati, et arstid ravivad teda tema oma kodus Kensingtoni lossis. Tervisehädade tõttu ei saanud Kate sõita kuninganna Elizabeth II asemel Malta iseseisvuse 50. aastapäeva pidustustele.

Kuningliku paari esiklaps prints George on sellest sügisest koolipoiss. Tema nooremal õel printsess Charlotte'il täitus maikuus kaks eluaastat. The Telegraphi teatel vihjas hertsoginna juba poolteist kuud tagasi Poola visiidil, et pere võib täiendust saada. Kui kolmelapselisest perest pärit Kate'ile kingiti vastsündinutele mõeldud kaisulelu, pöördus ta Williami poole ja ütles naerdes: „Me peame lihtsalt lapsi juurde saama!“