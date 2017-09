Selleks, et mesilased naise kõhule pidama jääks, hoidis naine karbikese sees emamesilast.

33-aastane Emily Mueller sai pildistamise ajal kolm korda nõelata, kui tema kõhul peatusid ja tiirlesid üle 20 000 mesilase, kirjutab The Sun.

Sotsiaalmeedias ei peetud aga veebi jõudnud fotodest suuremat lugu, vaid need tekitasid inimestes hoopis viha ja pahameelt.

Rase naine on täiskohaga mesinik, kellel on 24 mesitaru umbes 1,2 miljoni mesilasega. Naine on saanud mesilindudelt nõelata üle 350 korra. Ja seda kõigest viimase aasta vältel.

Naise sõnul tal erakordseid fotosid tehes hirmu ei olnud, sest ta tunneb end nende putukate keskel väga hästi.

Ta teab, et enamus inimesi peab teda hulluks, kuid tema tunneb end mesilaste seltsis väga turvaliselt.

Vaadates fotosid on Emily veendunud, et fotod on ägedad ja olid seda vaeva väärt!