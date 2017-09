Suurt tähelepanu on pälvinud internetis leviv jaapani kasutaja postitus eriskummalise värvusega kassist. Nimelt on loomakesel selja peal teist ümaramat kassi meenutav kujutis.

Loom on juba Twitter ristitud meta-kassiks ja saanud 251 000 like’i ja 137 000 jagamist. Suhtlusvõrgustiku kasutajad on ühel meelel, et ülesvõtetel on jäädvustatud kahekordne meta-kass, kes on saabunud Maale inimkonda juhtima.

„Ettekuulutus saab tõeks!“ on üks kasutaja vaimustuses. „Meta-kass on saabunud, et meid juhtida kaks korda ägedamalt, kui seda suudaks teha tavakass,“ rõõmustab teine.