Juba paarikümne päeva pärast, 24. septembril, viiakse Saksamaal läbi föderaalparlamendi valimised. Seoses valimistega oli eile telerite ette kogunenud hulk vaatajaid, lootes näha kirglikku ning raevukat debatti praeguse liidukantsleri ning tema vastase, Saksamaa sotsiaaldemokraatliku partei liikme Martin Schulzi vahel. Need, kes ootasid veriseid ninasid, pidi pettuma.

(Reuters / Scanpix)

Vaatajad lootsid, et Schultz, kes valimistel vaevalt Merkeli tooli kõigutada suudab, saab võitu maitsta vähemalt riigitelevisioonis, vahendab BBC. Merkel on liidukantsleri ametis olnud juba 12 aastat ning see paistis ka debatil välja. Merkel, kes ei ole just tuntud oma oraatorioskuste poolest, ega ole muidu vaimustuses taolistest avalikest väitlustest, tõrjus eile oma rivaali rünnakuid rahulikkuse ja usaldusväärse hoiakuga.

Saksa väljaanne Spiegel Online peab Merkeli eilset esinemist tema õnnestunumaks debatiks üldse.