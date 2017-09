Hiina politsei tõukas jõhkralt pikali last süles hoidnud naise, misjärel laps julmalt vastu maad kukkuks. Väidetavalt tekkis tüli parkimispileti pärast...

Mingil põhjusel läheb sõnelus edasi füüsiliseks ja naine tõukab tema vastas seisvat politseinikku, vahendab Metro.

Seejärel reageerib ka sõidukis istunud ametimees ja tuleb kolleegile appi.

Politsei ei näi kogu asja juures hoolivat sellest, et naise süles istub laps, kelle heaolu on ohus. Nii juhtubki, et naine võetakse maha nii hoolimatult, et tema süles olnud laps prantsatab õnnetult vastu maad.

Lapsele tõttab appi pealtnägija, kuid politsei ei näi nutvast hädasolijast hoolivat.