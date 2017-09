Uuringud on näidanud, et seks kaitseb su südant, parandab immuunsüsteemi ja hoiab sind õnnelikumana. Kõik teavad, et voodis hullamine on nauditav, kuid kas tead ka seda, et see on hea su tervisele?!

Seks vähendab kortse, ravib unetust, põletab kaloreid ja on looduslik valuvaigisti, kirjutab The Sun.

Seksiekspert Tracey Cox loetleb 10 asja, mida seks sinu tervise heaks teeb.