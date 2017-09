Ligi 20 aasta pikkuse kogemusega Vääna Puukool on Eesti suurim dekoratiivsete okaspuude kasvataja. Kuna juba algusaastatest saadik on kasvatuses spetsialiseerutud just okaspuudele, teatakse puukoolis, millised liigid ja sordid on võimelised kohanema meie kliimaga.

Vääna Puukooli töötajad kinnitavad: nende eesmärgiks on kasvatada ja pakkuda parima kvaliteediga taimi ning olla asjakohane nõuandja oma klientidele.

"Meil kõigil on ilusaid mälestusi ning seoseid okaspuumetsade ilust erinevatel aastaaegadel. Igatsust tekitab vaigulõhn suvesoojuses ja müstilised lumised puuskulptuurid. Okaspuud on kui tähised koduümbrusest kauge silmapiirini,“ räägivad nad.

Haljastuseksperdid: korrapärane hekk tähistab hästi planeeritud kodu

Samuti toovad nad välja huvitava põhjuse, miks üldse tasub koduaeda luua okaspuuhekk – nimelt tähistab see kindlaid ja hästi planeeritud kodusid. Vääna puukool kasvatab meie kliimasse sobivaid okaspuid, elupuid ja lehtpõõsaid. Nüüd on paljud taimed sügiseselt soodsate hindadega. Hinnad all kuni -50%.

Istuta veel sel sügisel oma aeda ilus hekk meie puukoolis kasvatatud taimedest. Sügisel istutatud taimed vajavad järgmisel kevadel vähem kastmist, sest on selleks ajaks piisavalt juurdunud. Sügis on istutamiseks soodne aeg.

Haljastuseksperdid: korrapärane hekk tähistab hästi planeeritud kodu

Ka kõige nõudlikuma maitsega kujundaja leiab puukoolist endale sobiva taimmaterjali värvust ja vormi silmas pidades.

Vaata täpsemalt SIIT! Allahindluste kohta küsi telefonil 5669 5577.