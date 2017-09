Prokuröri sõnul on kahetsusväärne, et kahtlustusteni viinud teod said toimuda koolis, sest isegi kui väärkohtlemise eesmärk oli kasvatuslik, ei ole laste selline kohtlemine siiski aktsepteeritav.

„Menetluse käigus kogutud tõendid näitavad, et erinevad kahtlustuse saanud inimesed on õpilasi kooli territooriumil löönud või juustest ja kõrvast tirinud,“ ütleb Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Terje Aleksašin. Kahtlustuse õpilaste kallal vägivallatsemises esitas prokuratuur kolmele kooli töötajale ja ühele töötajatega seotud isikule.

Võrumaal Läti piiri ääres asuv Krabi kool on suletud ja kolm selle kooli nüüd juba endist töötajat on kahtlustatavad õpilaste kehalises väärkohtlemises. Veel paar aastat tagasi olid käitumisraskustega õpilasi õpetanud Krabi koolt tegemised eeskujuks kõigile.

Kool läks kinni

„Me proovisime kõiki variante, aga 31. juulil otsustasime, et kool suletakse,“ ütleb Krabi kooli endine direktor Ale Sprenk, kes veel jaanipäeva paiku sõnas Õhtulehele, et kool jätkab. „Sulgemisest on kahju ja väga kahju on sellest, et see nii inetult läks. Aga eks me oleme oma põdemised ära põdenud.“

Kool jõudis suve jooksul mitu korda teatada küll sulgemisest, küll jätkamisest, kuid viimaks jõusse sulgemisotsus, ütleb haridus- ja teadusministeeriumi peaekspert Jürgen Rakaselg. Koolil olid õpilastega sõlmitud vaid üheaastased lepingud, nii et õpilaste ümberpaigutamisega teistesse koolidesse tegeleda ei tulnud.

Tunnustatud õppeasutus

„Krabi kooli näol oli tegu meie pikaajalise hea koostööpartneriga,“ sõnab Rakaselg. „Inimlikult on mõistetav, et täiskasvanu kaotab väsides enesevalitsuse, kuid mistahes vägivald on lasteasutuses lubamatu ja seda ei saa õigustada.“

Krabi kool tegi väga head tööd, tunnistab Rakaselg ja räägib, et kool tegeles aastaid keerulistest peredest lastega ja sai suurepäraselt hakkama. Võimalusel aitas ministeerium kooli alati ning seda valusam on nüüdne teadmine.

Krabi koolis õppis eelmisel õppeaastal üle 60 õpilase, kes valdavalt pärit keerulistest peredest. Et neile vähegi normaalsemat kasvukeskkonda pakkuda, siis veetsid lapsed üle Eesti nädala Võrumaa metsade vahel ja kodu väisasid vaid nädalavahetustel. Sellist võimalust pakkus Krabi kool tosin aastat, viimased kolm erakoolina.

„Koolis töötas 35 inimest, neist enamus on leidnud ka rakendust,“ sõnab Sprenk. „Krabi kooli pedagoogiline kaader on väga hinnatud, sellisest koolist tulnud õpetajad on saanud kõva karastuse ja on igal pool otsitud.“