Muusikaprojekti NOËP eestvedaja Andres Kõpper hakkas 20. augustil president Kersti Kaljulaidi roosiaia vastuvõtul silma kauni blondi tütarlapse seltsis.

Kuigi muusik tõdes Õhtulehele, et ta ei soovi eraelulistel teemadel pigem vestelda, ei hakanud noormees ümber lükkama fakti, et ta on tõesti antud neiuga suhtes: „Oma kaaslasega oleme me tõesti koos juba natuke üle aasta.“ Kõpper lisas rõõmsalt: „Meil kulgeb kõik mõnusalt!“

Andrese väljavalitu on Anette Apri, kes töötab meediaagentuuris Carat Eesti.

Roosiaia vastuvõtt (ERLEND Å TAUB)