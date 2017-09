Ilmselgelt pole ühte õiget vastust, kui sageli peasid seksima. Ometigi huvitab paljusid, kuidas nende eakaaslastel seksiga ikka lood on. Seks on iha ja rahuldus, mistõttu oleks vahva seda igal õhtul kogeda, kuid ometigi ei suuda enamus meist seda oma elurütmis nii sagedasti teha, kirjutab Metro. Ometigi tahaks teada, et kuidas on lood teistel. Me kõik tahame end ju teistega võrrelda ja mõelda, et kas mahume sinna nii-öelda normaalsete sekka. Kuigi seda normaalsust ei eksisteeri, siis on iga vanuserühma kohta olemas statistiline keskmine.

Kinsey instituudis tehtud uurimuse järgi leiab kinnitust see, et agaramad on selles vallas siiski nooremad inimesed.

Kes ja kui palju? Vanuses 18-29 Selles eas seksitakse keskmiselt 112 korda aastas. See teeb umbes kaks korda nädalas. Võiks arvata, et number on palju suurem... Vanuses 30-39 Selles eas seksitakse keskmiselt 86 korda aastas. Seega 1,6 korda nädalas. Vanuses 40-49 Aastas seksitakse keskmiselt 69 korda. See teeb vähem kui korra nädalas. Uurijad usuvad, et seksimise sagedus kahaneb vanuse tõustes seetõttu, et iga päev meid saatev stress ja rutiin võimutsevad meie eludes enim.