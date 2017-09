Laste kvaliteetrõivaste ja -jalanõude e-pood Kingaklubi / kauplus Wings Viimsi Kaubanduskeskuses pakub vaid parimat Sinu lapsele, et saaksite koos rõõmu tunda õuemõnudest nii sügisel kui talvel.

Sügisesel ajal on poistele ideaalne valik Catmando stiilsed jalanõud või mugavad Mayoral mokassiinid! Tüdrukutele sobivad Mayoral baleriinad, mis on vahvat heleroosat värvi.

Vikingi ja Superfiti Gore-Tex jalanõud poistele ja tüdrukutele on kasulik valik. Tegemist on ideaalsete iga ilma jalatsitega: poolkõrged sääred hoiavad aktiivset last ka vihmase ilmaga kuivas. Tänu krõpskinnitusele on lapsel eriti mugav jalanõusid jalga saada.

Matkale tasub minna KEEN HIKEPORT MID WATERPROOF sügisjalanõudega. Veekindel nahkpealis ning kerge vahetald moodustavat matkajalatsi klassika. Takja-kinnitusega rihmad kergendavad jalatsi jalga panemist ja ära võtmist. Pehme polsterdatud pahkluu krae ja keel lisavad laste jalgadele mugavust nii koolis kui ka mänguväljakul.

Uued Vikingi villavoodriga termokummiku mudelid on aga suurepärased jalanõud vesiste talveilmadega. Soovitame soojalt valida number väiksem suurus kui esimese hooga plaanis oli. Termokummikud on massiivsed ega hoia krõpsudega ümber jala, seetõttu ei ole soovitatav neid väga suure varuga valida. Valikus on kummikuid nii poistele kui ka tüdrukutele.

Viking Extreme Navy kummikud on suurepärased jalanõud vesiste talveilmadega. Paksu sooja voodriga kummik-saapad sobivad kandmiseks kuni 20 miinuskraadini. Lisaks on jalanõud ülimalt mugavad ja kerged. Valikus on kummikuid nii poistele kui ka tüdrukutele.