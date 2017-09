Kinnisvara ostuks on väga erinevaid põhjuseid. Et müüa võimalikult kiiresti, peaks Sinu kodu sobima võimalikult paljudega nendest põhjustest, kirjutab Arco Vara nooremmaakler Liis Reisner ettevõtte ajaveebis.

Õnneks on see lihtsam, kui esmapilgul paista võib, sest et on mõned kindlad omadused, mida ostjad hindavad - pea neid silmas ja müük läheb kindlasti libedamalt!

Vähem on rohkem! Hetke trend on jätkuvalt avatud ruumid ja vähem asju. Pane silma alt kõik ebavajalik ära! Ja kuna nagunii on plaanis kolida, siis äkki on mõistlik ebavajalikust, katkisest ja aegunud mööblist juba enne müüki lahti saada. Naturaalsed värviskeemid läbi kogu elamise ühendavad ruumid ja jätavad puhta üldmulje. Kõige paremini müüb tühi korter!

Paljud ostjad soovivad võimalikult kiiresti sisse kolida - see tähendab, et väiksed parandustööd võiksid olla tehtud ja kinnisvara antakse uuele omanikule edasi võimalikult heas seisukorras. Korteri müügist üleandmiseni võiks olla arvestatud maksimaalselt kuu, pikem üleandmise periood võib reaalselt pärssida müüki. Keegi ei taha oodata pool aastat, et oma koju kolida kui just pole tegemist valmiva uusarendusega.

Meeldiv magamistuba. Puhkus on kõigile oluline ja magamistuba, kuhu põgeneda argimurede eest ja ennast korralikult välja puhata, on ostjate silmis väga hinnatud. Muuda magamistuba kutsuvaks! Kui endal oskustest või ajast puudu jääb, siis Sind aitab kindlasti vastavate oskustega maakler.

Valgusküllased toad. Ära alahinda loomulikku valgust ja seda just väiksemates ruumides. Paiguta kardinad nii, et aknad paistaksid võimalikult suured ja ära kasuta liiga raskepäraseid kardinamaterjale. Nii pildistamise kui ka külastuste ajaks tuleks elamises kõik tuled põlema panna.

Ma usun, et enamus nõustub väitega, et meil on liiga palju asju. Palju asju nõuab aga ka palju kohti, kuhu neid paigutada. Kavalad panipaiga lahendused toovad kindlasti ostjate silmis suuri plusspunkte. Kindlasti tee oma kapid ja riiulid korda - nii paistavad need ruumikamad!

Kulumisjäljed ja katlakivi on out. Kõik kulub ja see kehtib ka kinnisvara kohta. Kriibitud ja päevinäinud parkett, kriiksuvad uksed ning katlakiviga kaetud segistid paistavad juba piltidelt välja. Tegelikult saab need iluvead parandada lihtsalt väikese vahatamise või põhjaliku koristamisega.Kui tavapoe vahendid jäävad lahjaks, siis küsi nõu ehituspoest.

Ostja on alati kuskil olemas ja ootab, et keegi talle just Sinu kinnisvara tutvustaks. Kui Sul endal aega, tahtmist või oskusi napib, siis pöördu professionaali poole.

