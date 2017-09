Sellel suvel raputas tuhandeid eestlasi lugu Hallikesest, keda endine omanik rihmaga asfaltil lohistas, nii, et vererada järel. Pärast sotsiaalmeedias populaarseks saanud videot Hallikese vaevadest võeti koer omanikult lihtsalt käest ära.

Täna, mitu kuud hiljem, kirjutas loomasõber Heiki Valner oma blogis, et Hallike on lõpuks piisavalt kosunud, et uue omaniku juurde minna. Koera eest on viimastel kuudel hoolitsenud koerakasvataja Karme Reiljan, kellel Õhtuleht ka juulis külas käis. Toona rääkis naine, et ülekaalus Hallike kaotab jõudsasti kilosid ja hakkab lõpuks oma tõelist iseloomu välja näitama.

Algselt 60 kilo raskune Hallike kaalub täna 40 kilo ja iseloomu kohta kirjutas Valner oma blogis nii: „Hallike on pärast kõhnumist muutunud üheks parajaks bitchiks!“ Kõik hellitused ja tähelepanu peavad kuuluma temale ning kaelarihma ei kannatavat koer tänini silmaotsastki.

Valner räägib oma viimases postituses täpsemalt ka Hallikese ravimisele ja hooldamisele kulunud summadest. Kokku annetati Hallikese taastumiseks peaaegu 9000 eurot, millest kõik koera peale ei kulunudki. Ülejäänud raha kasutati Valneri sõnul teiste loomade ravimiseks.

