„Rainer Vakra on minu vana tuttav, suhtleme juba alates aastast 2003,“ seletas Lausing oma tutvust Vakraga, lisades, et olid sõbrad juba enne kui Vakra poliitikasse läks.

Lausing kuulus kuni 2013. aastani Keskerakonna juhatusse. Lausing tunnistas enne toonaseid kohalikke valimisi Eesti Ekspressile, et on erakonna musta raha majandamisega seotud, täpsustades, et võttis Kadri Simsonilt 250 000 krooni vastu. Nüüd on mees sotside Tallinna linnapeakandidaadi Rainer Vakra abiline.

„Teen tööd erinevate kandidaatidega ning olen toeks staabis, nõustan inimesi. Kuna Vakra kampaania on meie Tallinna kampaania oluline osa - ta on linnapeakandidaat, siis loomulikult tegelen ka linnapeakandidaadi toetamisega,“ rääkis ta.

Endine keskerakondlane seletas, et peab sotse praeguses Eesti poliitikas kõige moodsamaks ja progressiivsemaks jõuks. Võttes erakonnas olevate tuttavatega ühendust ei kulunudki kaua, kui juba löödi käed. Valik oli vajalik, kuna Lausing ei pea enda sõnul heaks tooniks kahe erakonna korraga aitamist.

„Ma annan Tallinna valimiskampaanias väga erinevat nõu. Mida aeg edasi, seda praktilisemaks see nõu on läinud. Valimiste lähenemine tingib rohkem tegusid ja vähem teoretiseerimist. Nii juhtubki, et olen tihti väliüritustel kaasas,“ ütles Lausing loetledes, et tema peamiseks tööks on siiski nõustamine, kampaaniate planeerimine, ettevalmistamine ja hindamine.