Suvi on läbi ning saabumas on pime aeg. Selleks, et kodumaja või suvila ümber poleks õhtuti hirmutavalt pime, tasub hankida välised valgustid.

Väliseid valgusteid on erinevaid – mõned annavad rohkem valgust, teised on hoopis ägedama välimusega, kolmandad on ehk hoopis kõige odavamad. Light24 esitleb kümmet trendikat välisvalgustit, mis võiksid sobida Sinu koduaeda.

Pollasvalgusti OPPLAND

FROL LED

UVE LED

Portatiivne välisvalgusti JARRET

COMO seeria

BOLOGNA seeria

CHELSEA seeria

ROTOBALL SWING

ROTOBALL FLOOR

NANDA seeria