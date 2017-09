7. septembril tähistab 60 aasta juubelit armastatud laulja Marju Länik, kelle kuulsaks lauldud „Karikakar“ valiti ka Raadio 2 konkursil „Saja aasta hitt“ võidulooks.

„Karikakar“ pole siiski ainus laul, millega Marju aastakümnete jooksul eestlaste südamesse pugenud. Kogusime tema repertuaarist kokku 20 laulu – milline neist on sinu lemmik? Ehk oleme mõne lemmiku nimekirjast välja jätnud? Vaata ja kuula lugusid ning anna artikli lõpus hääl oma lemmikule.

1. „Ikka jälle“ 2. „Karikakar“ 3. „Kellel peatub mu pilk“ 4. „Ma olen ju naine“ 5. „Naerdes ja naeratades“ 6. „Päikesemaa“ 7. „Vaid üks mees“ 8. „Varjude mäng“ 9. „Veerev kivi“ 10. „Ring ümber kahvatu kuu“ 11. „Vajan su kätt“ 12. „See öö on armastuse aastapäev“ 13. „Tunnete keel“ 14. „Jää kauaks mu juurde“ 15. „Tantsukingad“ 16. „Vasta, kui küsin“ 17. „Ükskõik“ 18. „Taas löövad kellad (On kuskil pulmapäev)“ 19. „Mind kuula sa“ 20. „Mööduv on kõik“

ANNA OMA HÄÄL: