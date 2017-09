Kui oled pikaajalises suhtes, siis on väga oluline tunda seda, et su kaaslane sind ihaldab ja vajab. Sa tahad, et su kallim peaks sind kütkestavaks ja kuumaks. Tahaks pidevalt kogeda seda tunnet, et kallim ei suuda sinust käsi eemal hoida. Iga hetk tahaks ta sult riided rebida ja... Aga see ei ole kahjuks sugugi nii...

Sa tead, et su kallim armastab sind, kuid seksimise vastu sinuga ta huvi ei näita, kirjutab Metro.

Miks küll! Mõtled salamisi, et ometigi on seksis midagi sellist, mis tekitab tõelise enesekindluse. Kuud mööduvad ja sul tekib juba tunne, et ta justkui ei oleks kunagi olnud see aktiivne osaleja. Alati oled sina see, kes algatab ja juhib vägesid.